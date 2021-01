Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Hang hinab gerollt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 26.01.2021 gegen 11:00 Uhr machte sich in der Rudolf Bart Siedlung in Bad Dürkheim ein geparktes Fahrzeuggespann selbstständig und beschädigte einen Zaun und eine Straßenlaterne. Der Citroën Jumpy wurde samt Anhänger hangabwärts am rechten Fahrbahnrand abgestellte. Der Fahrer hatte laut eigenen Angaben am Citroën ordnungsgemäß die Handbremse gezogen. Das Fahrzeuggespann rollte plötzlich ohne Insasse hangabwärts vom rechten an den linken Fahrbahnrand und kam schließlich an einer Straßenlaterne und einem Zaun zum Stillstand. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 10 000.- Euro. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Warum das Fahrzeug trotz angezogener Handbremse wegrollen konnte ist bislang nicht bekannt.

