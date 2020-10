Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Betzdorf (ots)

Am 12.10.2020, gegen 17:45 Uhr befuhr eine 30-jährige Pkw-Fahrerin die L 288 in Betzdorf in Richtung Steineroth. An der Einmündung Tiergartenstraße missachtete ein 47-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrtsberechtigung der jungen Frau. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge; Sachschaden von insgesamt 16.000EUR. Der Pkw des 47-jährigen musste abgeschleppt werden.

