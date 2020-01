Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Panne in Nidda endet für den Fahrer in der JVA ++ Brand in Glauberg

Brand in Glauberg

Glauburg: In der Küche eines Wohnhauses in der Wallgasse kam es am Freitagmorgen zu einem Küchenbrand, der gegen 07 Uhr bemerkt wurde. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen im Haus. Die Feuerwehr löschte den Brand, der im Küchenbereich Schaden verursachte. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Panne endet in der JVA

Nidda: Mit einer Panne blieb ein 24-jähriger Liemeshainer am Mittwoch mit seinem PKW in der Neuen Straße in der Kernstadt von Nidda liegen. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes Nidda wurde so gegen 19.30 Uhr auf den Limeshainer aufmerksam und führte eine Kontrolle durch. Da sich bei der vorgefundenen Situation einige Unstimmigkeiten ergaben, zog er die Polizei hinzu. Diese konnte feststellen, dass der 24-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, keinen Führerschein hatte und zudem mit einem nicht zugelassenen Auto unterwegs war. Doch bei den drei Verstößen blieb es nicht. Es stellte sich zudem heraus, dass gegen den Limeshainer ein Haftbefehl vorlag. Da er den hierin geforderten Betrag nicht zahlen konnte, führte der weitere Weg des 24-Jährigen zunächst für eine Blutentnahme zur Polizeistation und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Der nicht zugelassene PKW musste stehen bleiben und wurde inzwischen abgeschleppt.

