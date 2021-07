Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es im Ortsteil Buer zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Hertener befuhr mit seinem Auto die Westerholter Straße in Richtung Buer um dann nach links in den Ostring abzubiegen. Dabei übersah er eine 72-jährige Radfahrerin, die gerade an der dortigen Ampel, auf dem Radweg fahrend, den Ostring in Richtung Herten überquerte. Bei dem anschließenden Zusammenprall kam die Gelsenkirchenerin zu Fall. Aufgrund der dabei erlittenen Verletzungen wurde sie nach Erstversorgung vor Ort mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

