POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Räuber?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Gelsenkirchen nach mehreren Tatverdächtigen wegen eines schweren Raubs in Bismarck. Am Dienstag, 30. März 2021, lief ein 14-Jähriger aus Raesfeld auf der Theodorstraße entlang in Richtung Bismarckstraße. Dort wurde er von hinten von mehreren Jugendlichen bzw. Heranwachsenden eingeholt, von denen ihn einer trat. Der 14-Jährige stürzte und verletzte sich. Danach wurde er aus der Gruppe heraus erneut wiederholt geschlagen und getreten. Schließlich verlangte ein Tatbeteiligter unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes die Wertsachen des 14-Jährigen. Nachdem der Jugendliche seine Wertgegenstände abgegeben hatte, entfernten sich die Unbekannten fußläufig in Richtung Hütteweg. Bei ihrer Flucht wurden die Tatverdächtigen von einer Überwachungskamera an einer Bahnhaltestelle aufgezeichnet.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder und die Beschreibung der Unbekannten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/4Uf

