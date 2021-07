Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer nach Unfall im Bulmker Park gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Fahrradfahrer, der am Donnerstag, 15. Juli 2021, an einem Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen beteiligt gewesen ist. Zu Fuß verließ eine 65-jährige Frau um 12 Uhr eine Kleingartenanlage, von wo sie auf einen Weg innerhalb des Bulmker Parks trat, der in Höhe der Florastraße und Hohenstaufenallee liegt. In diesem Moment stieß sie mit dem Unbekannten zusammen, der mit seinem Fahrrad auf demselben Weg unterwegs war. Durch den Zusammenprall stürzten beide, ehe sich der Radfahrer aufrappelte und davon fuhr. Die Gelsenkirchenerin wurde bei dem Unfall verletzt und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Der Gesuchte ist etwa 16 alt und circa 1,60 Meter groß. Er hat schwarze, schulterlange Haare, braune Augen und war mit einem schwarzen Herrenrad ohne Schutzbleche unterwegs. Die Polizei bittet den Radfahrer, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Gesuchten machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

