BPOLI EBB: 11-Jähriger ausgebüxt und mit dem Zug in die Oberlausitz unterwegs

Bischofswerda / Bautzen (ots)

In Berlin ist am 21. Juni 2021 ein 11-jähriger Junge aus einem Kinderheim ausgebüxt und wollte mit dem Zug zu einem Bekannten in Neugersdorf fahren. Durch einen Zugbegleiter wurde die Bundespolizei Ebersbach über den Ausreißer informiert. Bundespolizisten nahmen den Jungen gegen 18:35 Uhr auf dem Bahnhof Bischofswerda in Gewahrsam. Sie informierten das Kinderheim und organisierten, dass ein Mitarbeiter den Jungen wieder abholt.

Gegen 21:30 Uhr war es dann soweit und der Junge konnte wohlbehalten seinen Heimweg antreten.

