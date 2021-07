Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigen in Reihenhaus im Sensburger Ring ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Einbrecher nutzten gestern (19.07.2021) eine nur kurzfristige Abwesenheit der Bewohner eines Reihenhauses im Sensburger Ring aus und stiegen in das Haus ein. Vorliegenden Informationen zufolge haben die Geschädigten ihr Wohnhaus gegen 16:00 Uhr für etwa 20 Minuten verlassen. In dieser Zeit öffneten die Täter die rückwärtig gelegene Terrassentür gewaltsam, drangen in das Haus ein und durchsuchten mehrere Zimmer nach Diebesgut. Dabei stießen sie auf verschiedene Schmuckgegenstände, die sie mitnahmen. Das betroffene Haus befindet sich in einer Sackgasse des Sensburger Rings. Der rückwärtige Bereich des Grundstücks grenzt an eine Grünanlage bzw. einen Verbindungsweg zwischen dem Sensburger Ring und der Landsberger Straße. Zeugen, denen eventuell Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

