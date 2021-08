Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Quad prallt gegen Nissan

Deißlingen (ots)

Zwischen Dauchingen und Deißlingen ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Quad beteiligt war. An der Einmündung der Kreisstraße vom Gewerbegebiet "Mittelhardt" bog ein 33-jähriger Nissan-Fahrer nach links ab, als ein Gleichaltriger mit seinem knapp 70 PS starken Quad von Dauchingen her kam und Vorfahrt hatte. Bei dem Unfall entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Quad-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Nissan-Fahrer hatte offenbar das Tempo des vierrädrigen Gelände- und Straßenfahrzeugs mit Motorradlenker unterschätzt.

