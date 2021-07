Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer und Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Zwei Personen wurden am Boeler Ring am Dienstag (20.07.2021) gegen 20.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein Radfahrer fuhr auf dem geteilten Fuß- und Radweg aus Richtung der Straße Hilgenland in Richtung des Kreisverkehres Boeler Ring/Dortmunder Straße/Hengsteyer Straße. Dort wollte der 61-Jährige nach bisherigen Ermittlungen die Fahrbahn der Boeler Straße überqueren. Auf der Überquerungshilfe für Fußgänger kam es zum Zusammenstoß mit einer 59-Jährigen aus Hagen. Beide stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. (arn)

