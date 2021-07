Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen zeigt in den vom Hochwasser betroffenen Stadtteilen starke Präsenz

Hagen (ots)

Von den Auswirkungen des Hochwassers der vergangenen Woche sind einige Hagener Stadtteile besonders stark betroffen. Dort sind viele Wohnungen und Häuser derzeit unbewohnbar. Durch verstärkte Präsenzstreifen in diesen Bereichen sowohl am Tag als auch in der Nacht möchte die Polizei Hagen das objektive und subjektive Sicherheitsgefühl der Anwohner stärken. Dazu sind sowohl uniformierte als auch zivile Polizeibeamte im Einsatz. Die Bürger werden außerdem gebeten, bei verdächtigen Beobachtungen oder Feststellungen niederschwellig den Notruf der Polizei zu wählen. Die Beamten kontrollieren verdächtige Personen und schreiten bei bekannt werdenden Straftaten oder sonstigen Verstößen konsequent ein. (sen)

