Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Diebstahls - Wer kennt diese beiden Männer?

Hagen-Haspe (ots)

Bereits am Freitag (23.04.2021) stahlen zwei bislang unbekannte Täter in Haspe das Portemonnaie eines 69-jährigen Hageners. Anschließend beobachtete eine Zeugin die beiden Männer dabei, wie sie das Diebesgut in einer Altpapiertonne an der Hagener Straße in Gevelsberg entsorgten. Anschließend gingen sie zu einem dortigen Kiosk. Es stellte sich heraus, dass sie das Bargeld aus der Geldbörse entnommen hatten. Der erste Täter war circa 180 cm groß, zwischen 20 und 30 Jahren alt, trug eine blaue Steppjacke sowie eine Basecap. Der zweite Unbekannte war circa 170 cm groß, ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahren alt und hatte gegeelte Haare. Vor dem Kiosk filmte sie eine dort installierte Überwachungskamera. Nun liegt ein gerichtlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Bilder vor. Hinweise zur Identität der Männer oder zu deren Aufenthaltsort nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen) Zu den Fotos gelangen Sie über den folgenden Link: https://url.nrw/TV230421

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell