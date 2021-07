Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad verletzte sich ein Hagener am Montagnachmittag (19.07.2021) leicht. Gegen 16.10 Uhr fuhr der 30-Jährige durch die Bülowstraße in Fahrtrichtung der Kreuzung Heinitzstraße/Eduard-Müller Straße. In einem Sackgassenbereich verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei stieß er mit dem Kopf gegen einen Container und zog sich leichte Verletzungen an den Beinen zu. Eine 22-jährige Zeugin kümmerte sich um den Mann und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten lallte der Hagener stark und roch nach Alkohol. Ein Atemalkoholtestgerät zeigte einen Wert von knapp 2,4 Promille an. Der 30-Jährige hatte leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Er erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (arn)

