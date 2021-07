Polizei Hagen

POL-HA: Schrottsammler nutzen Hochwasser aus

Hagen (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (16.07.2021) und Sonntagabend (18.07.2021) wurden der Polizei Hagen vorwiegend in den Stadtteilen Vorhalle, Eckesey und Dahl mehrere Sachverhalte bekannt, bei denen sogenannte Schrottsammler gemeldet wurden. Diese luden sowohl Metall- als auch Elektro-Teile, die von Betroffenen des Hochwassers vor die Häuser gestellt wurden, in ihre Fahrzeuge ein. Hierbei handelte es sich sowohl um Schrott, der für die Abholung durch die Entsorgungsbetriebe bereitgestellt wurde, als auch um Gegenstände, die die Besitzer zum Trocknen nach draußen gestellt hatten. In mehreren Fällen alarmierten Anwohner die Polizei. Bei durchgeführten Kontrollen konnten die vermeintlichen Schrotthändler teilweise keine für diese Tätigkeit erforderlichen Gewerbekarten vorzeigen. Weiterhin bedarf es für die Entsorgung von Elektroschrott spezieller Genehmigungen, die ebenfalls nicht erbracht werden konnten. Da es sich bei der Mitnahme von für die Entsorgung bereitgestelltem Sperrmüll um einen Diebstahl handelt, leiteten die Beamten mehrere Strafverfahren ein. Außerdem fertigten sie Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Verstöße gegen die Gewerbeordnung sowie das Kreislaufwirtschaftsgesetz und stellten mehrere Personalien fest. Es wird darauf hingewiesen, dass Bürger, die verdächtige Feststellungen im Zusammenhang mit sogenannten Schrottsammlern machen, den Notruf der Polizei wählen sollten. Zudem werden die vom Hochwasser betroffenen Stadtteile vermehrt sowohl durch uniformierte als auch durch zivile Polizeibeamte bestreift. (sen)

