Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Kleinbus beschädigt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag trieben noch unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in Sersheim ihr Unwesen. Die Unbekannten beschmierten einen geparkten Kleinbus der Marke Hyundai rundherum mit silberner Sprühfarbe und zerkratzten den PKW. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

