Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag fuhr gegen 17.30 Uhr der 61-jährige Fahrer eines Mercedes auf der Freiburger Allee in Böblingen. Auf Höhe von Hausnummer 32 kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Porsche und schob diesen dann noch auf einen davor geparkten VW. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 21.000.-Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 61-jährige Mercedes-Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten.

