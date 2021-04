Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen VW Polo, der am Donnerstag zwischen 08:30 und 11:00 Uhr "Am Leiselstein" in Marbach am Neckar auf einem Schulparkplatz abgestellt war. Anschließend fuhr der Unbekannte davon und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell