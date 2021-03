Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: 68 neue Polizistinnen und Polizisten für die Bundespolizei in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vereidigt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Bramstedt/Kiel/Schwerin (ots)

15 Frauen und 53 Männer hatten ihre dreijährige Ausbildung bei der Bundespolizei erfolgreich absolviert und wurden nun feierlich an ihren neuen Dienststellen vereidigt. Mit der Vereidigung leisten die jungen Polizistinnen und Polizisten ihren Schwur auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, die Wahrung aller geltenden Gesetze und die gewissenhafte Amtserfüllung. Unter normalen Bedingungen hätte die Vereidigung aller 68 Frauen und Männer im Rahmen einer großen Feierstunde mit Gästen am Standort der Bundespolizeidirektion in Bad Bramstedt stattgefunden. Pandemiebedingt musste dieses mal darauf verzichtet werden. Selbst Familienangehörige konnten in diesem Jahr der Vereidigung nicht beiwohnen. Die Zeremonien wurden an den Bundespolizeiinspektionen Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und Pasewalk durchgeführt. Die frisch gebackenen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister und ein Polizeikommissar werden Ihren Dienst nun an den Inspektions- und Revierstandorten und der Bundespolizei in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern antreten. Der Präsident der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Bodo Kaping, ließ es sich jedoch nicht nehmen, den 3 Frauen und 17 Männern den Amtseid selbst abzunehmen, die in Zukunft die Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ)unterstützen werden. Präsident Kaping hieß die Polizistinnen und Polizisten in der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt herzlich willkommen und zeigte sich erfreut über die Verstärkung für die Bundespolizei im Norden. In seiner Ansprache stimmte er die neuen Kräfte auf die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen ein, die der Dienst für die Bürgerinnen und Bürger mit sich bringt und noch mit sich bringen wird.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, übermittelt durch news aktuell