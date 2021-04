Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Gartenlaube abgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am Freitag gegen 22.00 Uhr im Gewann Hungerbühl eine Gartenlaube auf einem Schrebergartengrundstück in Brand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften konnte nicht verhindert werden, dass die Gartenlaube komplett abbrannte. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell