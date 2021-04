Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Pkw kippt nach links und beschädigt mehrere Schilder

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 06:20 Uhr befuhr eine 22-Jährige in ihrem Nissan die Kreisstraße 1063 von Grafenau in Richtung Aidlingen. Auf Höhe der Ortseinfahrt Aidlingen kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Erdwall. Im weiteren Verlauf kippte der Pkw nach links und rutschte seitlich über mehrere Hinweisschilder. Letztendlich kam der Pkw nach etwa 200 Metern auf allen vier Rädern zum Stehen. Die junge Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

