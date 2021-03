Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gildehaus - Zeugen gesucht

Gildehaus (ots)

Am Samstag gegen 10.30 Uhr wurde in Gildehaus an der Straße Am Steinbruch, im Bereich des dortigen Spielplatzes, der Hund einer Spaziergängerin von einem freilaufenden schwarzen Hund angegriffen. Die Begleiterin der Halterin konnte die Tiere trennen. Sie wurde dann von einem weiteren freilaufenden Hund gebissen und verletzt. Anschließend rannten die beiden unbekannten Hunde davon. Sie werden als ungefähr Schäferhund-groß, von breiter Statur und mit einer kräftigen Kopfform beschrieben. Die Hunde hatten ein blau schimmerndes, schwarzes Fell und trugen vermutlich kein Halsband. Hinweise zum Halter der Tiere sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 in Verbindung zu setzen.

