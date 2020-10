Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 16. Oktober 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: 85-jähriger Senior Opfer eines Diebstahls

Donnerstag, 15.10.2020, gegen 16:10 Uhr

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:10 Uhr, ist ein 85-jähriger Senior in seiner Wohnung in der Fischerstraße in Salzgitter bestohlen worden. Demnach hätten zwei unbekannte Fraue an der Wohnungstür des Seniors geklingelt. Unter dem Vorwand, dass sie vom Roten Kreuz seien und Kleiderspenden sammeln würden, seien sie in die Wohnung eingelassen worden. Das Opfer sei dann von einer der Frauen in ein Gespräch verwickelt worden. Die zweite unbekannte Frau muss einen günstigen Moment abgepasst haben und aus dem Wohnzimmer vorgefundenen Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet haben. Die Frauen hätten die Wohnung wieder verlassen, der Diebstahl sei dann später bemerkt worden. Die Unbekannten seien zirka 160 cm groß gewesen und hätten eine kräftige Statur gehabt. Eine der Frauen hätte zudem ein Kopftuch getragen. Hinweise: 05341 / 1897-0

Salzgitter Lebenstedt / LK Wolfenbüttel: Wohnwagenanhänger entwendet

Mittwoch, 14.10.2020, 21:00 Uhr, bis Donnerstag, 15.10.2020, 13:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag einen gesichert am Fahrbahnrand der Suthwiesenstraße abgestellten weißen Wohnwagen der Marke Tabbert De Luxe im Wert von zirka 4000 Euro. Gegen 13:00 Uhr wurde das amtliche Kennzeichen des Wohnwagens auf dem Parkplatz "Werla" (Höhe Autobahnanschlussstelle Schladen Nord) der Autobahn A 36 von einem Zeugen aufgefunden. Es ist anzunehmen, dass hier ein anderes Kennzeichen am Wohnwagen angebracht worden ist. Hinweise: 05341 / 1897-0.

