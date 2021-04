Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Mehrere Fahrzeuge in der Christofstraße beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Verlauf der Nacht zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr die Außenspiegel von sieben Fahrzeugen in der Christofstraße in Kornwestheim. Ein Zeuge hatte zwei wütende Personen am Sonntag gegen 00:30 Uhr gesehen. Vermutlich könnte dies im Zusammenhang mit den Beschädigungen stehen. Die Gesamthöhe der verursachten Sachschäden wurde noch nicht beziffert.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313 0 mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

