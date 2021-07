Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz, als ihm eine Frau zuwinkt

Hagen-Lennetal (ots)

Am Montag (19.07.2021) gegen 14.15 Uhr stürzte ein 63-Jähriger mit seinem Pedelec. Der Mann war auf dem Gehweg der Dolomitstraße in Richtung Halden unterwegs. Er führte nach bisherigen Erkenntnissen eine Gefahrenbremsung durch, als er im Bereich der Einmündung Große Brenne/Dolomitstraße eine 65-Jährige sah, die in seine Richtung gewunken hatte. Die Frau gab an, dass sie ihn nach einer Wegbeschreibung fragen wollte, als es zu dem Unfall kam. Der Hagener stürzte nach vorne über sein Fahrrad und verletzte sich leicht an Armen und Beinen. Sein Fahrrad hatte Kratzer im Bereich des Lenkers, zusätzlich wurden das Display sowie der Rahmen der Gangschaltung beschädigt. (arn)

