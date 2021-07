Polizei Hagen

POL-HA: Update vom 20. Juli 2021: Hochwasserbedingte Straßensperrungen in Hagen

Hagen (ots)

Nach dem schweren Unwetter in der vergangenen Woche sind weiterhin einige Straßen im Hagener Stadtgebiet gesperrt. Zudem können nach wie vor einzelne Brücken nicht mehr befahren werden, weil sie entweder eingestürzt oder einsturzgefährdet sind. Mit Stand vom 20.07.2021, 12.30 Uhr sind folgende Bereiche in Hagen betroffen: 1) Jägerstraße (gesperrt, da unterspült) 2) Osemundstraße (Asphalt aufgerissen, am Ende kein Durchkommen) 3) Everinghauser Straße (kleinere Sperstelle) Betroffene Brücken: 1) Brücke Lücköge in Ordnung, kleinere Brücke zu einer Zufahrtsstraße dahinter eingestürzt 2) Brücke in der Rehbecke eingestürzt 3) Brücke Hasselstraße Nachfragen Verkehrslage Die Polizei Hagen weist noch einmal darauf hin, dass sowohl telefonisch, als auch über die offiziellen Social-Media-Kanäle keine individuellen Informationen zur Verkehrslage gegeben werden können. Allgemeine Informationen werden anlassbezogen über Facebook (www.facebook.com/polizei.nrw.ha/) und Twitter (twitter.com/polizei_nrw_ha) sowie im Presseportal (www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835) der Polizei Hagen veröffentlicht. Vermisste Kennzeichen Bürgerinnen und Bürger, die ihr Kennzeichen vermissen, können weiterhin unter der Rufnummer 02331 - 986-0 bei der Polizei Hagen erfragen, ob dieses gefunden wurde und wo es zur Abholung hinterlegt ist. (arn)

