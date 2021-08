Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B 31, Lkr. Konstanz) Heftiger Auffahrunfall fordert 14.000 Euro Schaden (10.08.2021)

Stockach, B 31, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem heftigen Auffahrunfall mit rund 14.000 Euro Sachschaden an einem Audi Q5 und an einem Kleintransporter der Marke MAN ist es am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, zwischen dem "Linde-Kreisverkehr" und der Autobahnanschlussstelle Stockach Ost auf der Bundesstraße 31 gekommen. Eine 26-jährige Frau war mit dem Audi stadtauswärts in Richtung Autobahnanschlussstelle unterwegs und musste wegen einem Linksabbieger im Bereich einer Obsthandlung verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 26-jähriger Fahrer eines Kleintransporters reagierte zu spät und prallte annähernd ungebremst in das Heck des Audis. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

