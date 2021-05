Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Schuppen - Stromaggregat entwendet - #polsiwi

Neunkirchen (OT Altenseelbach) (ots)

Zwischen Montagmittag (10.05.2021) und Dienstagmittag (11.05.2021) sind Unbekannte in den Holzschuppen einer Gaststätte in der Straße Hohenseelbachskopf in Neunkirchen-Altenseelbach eingebrochen.

Die Täter brachen die Eingangstür des Schuppens gewaltsam auf. Aus dem Inneren entwendeten sie daraufhin ein Stromaggregat.

Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell