Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei E-Bikes aus Garage entwendet - Zeugen gesucht -#polsiwi

Siegen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag (09.05.2021, 15:45 Uhr) und Montagabend (10.05.2021, 19:00 Uhr) sind in der Dr.-Ernst-Straße aus einer Garage zwei E-Bikes entwendet worden. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam das verschlossene Garagentor und gelangten so an die Räder. Bei den E-Bikes handelt es sich um Räder der Marke "Cube". Die Motoren der Fahrräder sind jeweils im Rahmen integriert. Beide Fahrräder verfügen über eine Trinkflaschenhalterung, Vor- und Rücklichter und eine Klingel. Das Herrenfahrrad weist eine schwarz/grauer Rahmenfarbe mit orangener Schrift auf, das Damenrad ist hellblau mit rosafarbener Schrift. Die Kriminalpolizei in Siegen (KK 5) hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell