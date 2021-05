Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Verletzte und Totalschaden nach Verkehrsunfall -#polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Ein Verkehrsunfall am gestrigen Abend (10.05.2021, 21:15 Uhr) im Kreuzungsbereich der Birlenbacher Straße / Breitscheidstraße hat zu drei Verletzten und zwei PKW mit Totalschaden geführt. Eine 20-jährige Frau befuhr die Birlenbacher Straße mit dem Auto in Fahrtrichtung Birlenbach. An der Kreuzung wollte sie nach links in die Breitscheidstraße abbiegen. Die Ampel zeigte für sie Grünlicht, warnte aber für Linksabbieger durch blinkenden Pfeil vor Gegenverkehr. Die junge Frau übersah in der Folge einen entgegenkommenden PKW. Dessen 45-jähriger Fahrer konnte die Kollision nicht verhindern. Infolge des Zusammenstoßes wurden die beiden Fahrzeugführer sowie der 9-jähriger Mitfahrer der Unfallverursacherin jeweils leicht verletzt. An beiden PKW entstand Totalschaden. Sie mussten jeweils abgeschleppt werden.

