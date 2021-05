Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Wohnhaus in Büschergrund - #polsiwi

Freudenberg (OT Büschergrund) (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag (08.05.2021) auf Sonntag (09.05.2021) in ein Zweifamilienhaus an der Straße "Am Hang" in Freudenberg-Büschergrund eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen sind die Einbrecher über ein Fensterbrett auf einen Balkon geklettert. Zeugen berichteten der Polizei, dass dies nach Einbruch der Dunkelheit am Samstagabend passiert sei. Am Balkon öffneten sie gewaltsam eine Tür, um ins Haus zu gelangen. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume im Haus. Hinweise zur Tatbeute gibt es derzeit aber noch nicht.

Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell