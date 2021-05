Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher verursachten hohen Sachschaden -#polsiwi

Siegen (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen zwischen Sonntagabend (09.05.2021, 19:00 Uhr) und Montagmorgen (10.05.2021, 06:50 Uhr) in die Räumlichkeiten einer caritativen Einrichtung ein. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem Bürogebäude in der Friedrichstraße. Die Täter gelangten durch das Treppenhaus zu dem Eingang des Bürotraktes. Die Eingangstür zu dem Trakt sowie weitere Türen innerhalb der Geschäftsräume wurden ebenso aufgebrochen wie zahlreiche Schränke. Was genau die Einbrecher entwendeten, steht zurzeit noch nicht abschließend fest. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Eurobereich liegen. Das Kriminalkommissariat 5 bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

