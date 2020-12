Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Mildstedt: Unbekannte sprengen Zigarettenautomat

MildstedtMildstedt (ots)

Am 2. Weihnachtstag (26.12.20) gegen 01:30 Uhr sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Mauweg in Mildstedt. Zeugen sahen noch zwei Personen in die Ostenfelder Landstraße flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Automat wurde völlig zerstört. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Kriminalpolizei Husum (Tel.: 04841 - 830) entgegen.

