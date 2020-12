Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Autofahrer fährt Schlangenlinien und wird mit über 4,4 Promille aus dem Verkehr gezogen

BAB 7 / JalmBAB 7 / Jalm (ots)

Am Freitagnachmittag (18.12.20), um kurz nach 14 Uhr, meldete eine Autofahrerin, die auf der A7 in Fahrtrichtung Norden unterwegs war, einen gelben VW Caddy, welcher in Schlangenlinien geführt und dicht auffahren würde. Das Fahrzeug wurde kurz darauf von einer Streifenwagenbesatzung auf den Parkplatz Jalm parkend festgestellt. Der 44-jährige Autofahrer wirkte bei der durchgeführten Kontrolle zwar langsam in seinen Bewegungen und seiner Auffassungsgabe, konnte den Anweisungen der Beamten jedoch folgen und Fragen beantworten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest um 14:31 Uhr ergab einen Wert von 4.40 Promille. Ein weiterer Test bestätigte das Ergebnis. Der Mann klagte über Bauchschmerzen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein des Mannes wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

