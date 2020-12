Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Straßenverkehrsgefährdung durch überholendes Fahrzeug, Polizei sucht Zeugen!

RabenholzRabenholz (ots)

Am frühen Dienstagabend (15.12.2020), gegen 18:23 Uhr, kam es ca. einen Kilometer hinter der Ortschaft Rabenholz in der Dorfstraße (K 58, Höhe der Einmündung der Straße Lück, in Fahrtrichtung Kappeln) zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Im Kurvenbereich der K 58 musste der Fahrer eines Renault Zoe auf den rechten Seitenstreifen ausweichen, da ein aus Richtung Kappeln kommendes Auto ein anderes Fahrzeug überholte und dem Renault direkt entgegenkam. Wäre der Renaultfahrer nicht ausgewichen, wäre es unweigerlich zum Verkehrsunfall gekommen. So entstand kein Personen- und Sachschaden. Hinweise auf den verursachenden PKW wurden bisher nicht erlangt. Auffällig war, dass beide aus Kappeln kommenden Fahrzeuge dem Renault Zoe mit Aufblendlicht entgegenkamen. Die Polizeistation Steinbergkirche hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen dieser Straßenverkehrsgefährdung um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04632-8761680 oder per email unter: Steinbergkirche.PSt@polizei.landsh.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell