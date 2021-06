Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Kind

Ludwigsburg (ots)

In der Marbacher Straße in Benningen am Neckar war ein 55 Jahre alter Radfahrer am Dienstag gegen 19:15 Uhr in Richtung der Beihinger Straße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt soll plötzlich ein sechsjähriger Junge aus einer Einfahrt, hinter einem Gebüsch auf die Straße gerannt sein. Hierauf kam es zum Zusammenstoß sodass beide Verkehrsteilnehmer auf den Asphalt stürzten und jeweils leichte Verletzungen erlitten. Ein hinzugezogener Rettungsdienst versorgte den Radfahrer vor Ort und brachte anschließend den Jungen in ein Krankenhaus. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt.

