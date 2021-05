Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeuge einer Unfallflucht gesucht

Landstuhl (ots)

Am Samstagnachmittag wird in der Kaiserstraße, gegenüber eines Eiscafés, ein geparkter VW Polo, Farbe grau von einem schwarzen Hyundai "Getz" beschädigt. Der Verursacher, welcher die Heckstoßstange demoliert, entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet den Verkehrsunfall und hinterlässt das Kennzeichen des Verursachers an dem VW Polo. Dieser Beobachter wird gebeten sich bei der Polizei in Landstuhl zu melden. |pilan

