Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl mit hohem Sachschaden

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

In der Nacht vom 21.05. auf den 22.05.2021 brachen unbekannte Täter in das Firmengebäude einer Zaunbaufirma in Bruchmühlbach-Miesau ein und verursachten hierbei einen Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Dort wurden zunächst mehrere Türen zur Halle aufgehebelt, die Fassade beschädigt und vermutlich mit dem firmeneigenen Gabelstapler mehrere Doppelstabmatten und Zaunpfosten auf ein bisher unbekanntes Fahrzeug verladen. Es handelt sich hierbei um ca. 6 Tonnen Material im Gesamtwert von ca. 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell