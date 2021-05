Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Flucht

Raumbach (ots)

Am Donnerstag, 20.05.2021, kam es gegen 18:05 Uhr an einer Engstelle in Höhe der Hauptstraße 94 in Raumbach zu einem Verkehrsunfall. Ein LKW fuhr in Richtung Abtweiler und musste einem entgegenkommenden dunklen PKW, Kombi, ausweichen. Hierbei touchierte der LKW eine Hauswand und es entstand Sachschaden. Der PKW setzte seine Fahrt in Richtung Meisenheim fort, ohne anzuhalten. Wer Hinweise zu dem dunklen PKW geben kann, soll sich bitte mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 in Verbindung setzen.|pilek

