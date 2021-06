Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Renningen rückte am Dienstag gegen 17:15 Uhr zu einem Brand in die Brunnenfeldstraße in Renningen-Malmsheim aus. Dort brannte aus noch ungeklärter Ursache ein Asthaufen. Hierdurch fingen die angrenzenden Bäume ebenfalls Feuer. Die Flammen wurden letztendlich durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr noch rechtzeitig gelöscht, sodass sich die Bäume vermutlich wieder vollständig erholen können. Der Asthaufen brannte jedoch vollständig ab. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, sich unter der Tel. 07152 605-0 zu melden.

