Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Zeugen nach möglichem gefährlichem Verkehrsverhalten gesucht.

FreiburgFreiburg (ots)

Am Dienstag, den 27.10.2020, gegen 06:40 Uhr, befuhr ein Zeuge mit seinem PKW den linken Fahrstreifen der A5 in Richtung Basel. Im Bereich der Anschlussstelle Efringen-Krichen soll dieser, und ein vor ihm fahrender PKW-Fahrer, durch einen Opelfahrer mit hoher Geschwindigkeit rechts überholt worden sein. Bei dem darauffolgenden Fahrstreifenwechsel soll es ebenfalls zu einer Gefährdung gekommen sein. In der Überleitung der A5 auf die A98 soll er in der dortigen Rechtskurve versucht haben einen weiteren PKW rechts zu überholen. Bei diesem Versuch soll es fast zu einer Kollision der beiden Pkws gekommen sein. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, 07621 9800-0, sucht Zeugen und möglicherweise weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer und Thorsten Becker

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell