POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt (09.08.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Bereits am Montag ist es gegen 15 Uhr im "Esso-Kreisel" an der Radolfzeller Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem sich ein 30-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen hat. Zur genannten Zeit fuhr ein 48-Jähriger mit einem Audi A6 auf der äußeren Spur des zweispurigen Kreisverkehrs. Ohne auf einen Renault Clio auf der Innenspur zu achten, bog der Audi-Fahrer nach links auf das Gelände der im Kreisverkehr befindlichen Tankstelle ab. Um einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Audi zu vermeiden, bremste der ebenfalls 48-jährige Renault-Fahrer ab. Ein auf der inneren Spur hinter dem Renault befindlicher 30-jähriger Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr in das Heck des bremsenden Renaults. Hierbei zog sich der Biker Verletzungen im Genitalbereich zu und musste mit den eintreffenden Rettungskräften zur weiteren Behandlung in die Singener Klinik gebracht werden. An dem Renault und dem Motorrad entstand rund 1000 Euro Sachschaden. Zu einer Berührung mit dem abbiegenden Audi war es nicht gekommen.

