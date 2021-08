Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Alkohol am Steuer

Mechernich (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Bleibachstraße in Mechernich-Roggendorf wurde am Donnerstagabend gegen 23.35 Uhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Eine Blutprobe wurde im Anschluss auf der Polizeiwache Schleiden entnommen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

