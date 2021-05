Polizei Bielefeld

POL-BI: Handtasche aus PKW gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Unbekannte schlugen am Mittwoch, 05.05.2021, an der August-Schroeder-Straße an einem geparkten PKW die Scheibe ein und entwendeten eine Handtasche.

Um 20:00 Uhr bemerkte eine 25-jährige Fußgängerin an der August-Schroeder Straße an einem geparkten Audi eine eingeschlagene Seitenscheibe und informierte die Polizei. Die hinzugekommene 30-jährige Fahrerin aus Bielefeld äußerte gegenüber den Polizisten, ihr Fahrzeug gegen 16:00 Uhr an der Straße geparkt zu haben. Auf dem Beifahrersitz hatte sich ihre Handtasche mit Portmonee und Papieren befunden. Die Täter entkamen mit der erbeuteten Handtasche unerkannt.

Die Polizei erinnert: Denken Sie daran, keine Wertgegenstände sichtbar oder versteckt im Fahrzeug zurück zu lassen. Geben Sie Dieben und Einbrechern keine Chance.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

