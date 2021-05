Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Anhänger gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - Unbekannte haben in einem Industriegebiet in Quelle in der Zeit zwischen Donnerstag, 22.04.2021, und Mittwoch, 05.05.2021, einen Zentralachsanhänger gestohlen.

Der 56-jährige Bielefelder Besitzer hatte seinen Anhänger, einen offenen Kipper der Marke Böckmann, am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, an der Straße Friedrich-Wilhelms-Bleiche abgestellt. Als er am Mittwochnachmittag zum Abstellort in der Nähe der Einmündung der Rembrandtstraße zurückkehrte, stand sein Anhänger nicht mehr am Fahrbahnrand. Der Anhänger war nicht mit einer Diebstahlsicherung ausgerüstet und trug Bielefelder Kennzeichen. Die Typenbezeichnung des Dreiseitenkippers lautet DK 3218/30.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell