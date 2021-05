Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe im Garten

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Brake - In Brake haben Unbekannte bereits zwischen Freitag, 30.04.2021, und Samstag, 01.05.2021, einen Bewässerungsschlauch von einem Privatgrundstück gestohlen.

Ein Anwohner hatte seinen Gartenschlauch zuletzt am Freitag, gegen 16:00 Uhr, zum Gießen in seinem Garten eingesetzt. Im Anschluss hängte er den Schlauch zurück an ein Gartenhäuschen, das direkt am Ende des Grundstücks zur Uferstraße hin grenzt. Am Samstagnachmittag bemerkte der Senior, dass Unbekannte sein Gardena 200 Wandschlauchsystem von der Wand des Gartenhauses abgeschraubt hatten. Die Diebe könnten durch Überwinden einer Hecke auf das Grundstück gelangt sein.

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 052 1/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell