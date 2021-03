Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Mit Fußtritt Pkw beschädigt

Bad Dürkheim (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 04.03.2021, 19:00 Uhr, bis Samstag, 06.03.2021, 09:30 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen geparkten Pkw in Bad Dürkheim beschädigt. Der beschädigte VW Passat stand auf dem Kundenparkplatz der Winzergenossenschaft "Vier Jahreszeiten". Irgendwann im o. g. Zeitraum muss dann eine unbekannte Person mit dem Fuß gegen den Pkw getreten haben, so dass ein Sachschaden von ca. 500,- Euro entstanden ist. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

