Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt an der Weinstraße - Geburtstagsparty aufgelöst

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, den 07.03.02021, gegen 00:45 Uhr, wurden der Polizei Partylärm aus einem Mehrfamilienhaus in der Eduard-Jost-Straße in Neustadt gemeldet. Vor Ort konnte durch die Polizei der Partylärm wahrgenommen und beim Betreten des Hauses die offene Wohnungseingangstür festgestellt werden. In der Wohnung konnte der 28-jährige Wohnungsinhaber angetroffen werden, welcher gegenüber der Polizei angab den 18. Geburtstag seines Neffen zu feiern. Im Hinblick auf die aktuelle Pandemie wurde die Party mit dessen Einvernehmen aufgelöst, wonach die Personen die Örtlichkeit verließen. In der Wohnung befanden sich insgesamt 11 Personen. Bezüglich der Ahndung der möglichen Verstöße gegen die aktuelle CoBeLVO wurde die Stadtverwaltung Neustadt in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell