Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt an der Weinstraße - Probefahrt ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 06.03.2021, wurde gegen 23:20 Uhr ein 31-jähriger mit einem PKW, auf einem Supermarktparkplatz in der Martin-Luther-Straße, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei gab der Mann an, eine Probefahrt auf dem Parkplatz durchzuführen. Im Laufe der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Mann muss sich bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch gegen den Halter des Fahrzeuges, welcher ihm den Fahrzeugschlüssel überließ, wurde ein Strafverfahren bezüglich des Zulassens des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis eingeleitet

