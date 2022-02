Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Vandalismus am Heimathaus

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstag bis Montag in der Bramscher Straße bei einem dortigen Heimathof eine Sitzbank. Des Weiteren rissen sie Pflanzen aus den Beeten und entwendeten mehrere Pflanzpfähle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

