POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht schwarzen Kleinwagen

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 11:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Bückeburger Straße / Udener Straße zu einem Unfall. Eine 74-jährige Radlerin aus Lippstadt wartete an der roten Ampel um die Udener Straße zu überqueren. Sie fuhr bei "Grün" los. Gleichzeitig kam ein schwarzer Kleinwagen, der von der Bückeburger Straße nach rechts in die Udener Straße abbog, und ihren Weg "schnitt". Um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden sprang die Seniorin vom Rad und stürzte. Der Fahrer des Pkw fuhr einfach weiter ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Diese suchte anschließend ein Krankenhaus auf um sich behandeln zu lassen und verständigte die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen Kleinwagen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

